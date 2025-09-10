Европейская комиссия не собирается проводить конфискацию российских активов, которые были заморожены западными странами. Вместо этого они будут использованы для выдачи кредитов Украине в виде «репараций».

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе своего выступления перед Европарламентом в Страсбурге с ежегодным докладом о состоянии дел в Европейском союзе, сообщает РИА Новости.

Она подчеркнула, что странам Евросоюза необходимо как можно скорее разработать новый механизм финансирования военной поддержки Киева за счет заблокированных российских активов.

«Сами активы не будут конфискованы, а риски придется взять на себя», — сказала в Европарламенте фон дер Ляйен.