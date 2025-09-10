Зеленский сделал дерзкое заявление по поводу ударных дронов в Польше

Глава киевского режима Владимир Зеленский сделал заявление по поводу обнаружения на территории Польши беспилотников. По словам украинского лидера, это якобы было «вторжение российских ударных дронов». Об этом он высказался в своем телеграм-канале в среду, 10 сентября. При этом никаких доказательств своих слов политик не привел.

По словам Зеленского, пока известно о 8 дронах, а факты якобы говорят о «неслучайности такого движения».

Также он заявил, что Украина готова предоставить Польше имеющиеся необходимые данные по этому удару, кроме того, она готова помочь построить надлежащую систему оповещения и защиты от таких вызовов.

Зеленский назвал важным прецедент применения боевой авиации нескольких европейских стран одновременно. Он отметил, что Украина давно предлагает партнерам создать общую систему противовоздушной обороны.

Ранее полиция Люблинского воеводства Польши подтвердила обнаружение сбитого БПЛА в 30 км от границы с Белоруссией.

Зеленский обвинил Россию в нарушении воздушного пространства Польши

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что считает инцидент с беспилотниками в воздушном пространстве страны «масштабной провокацией».

В Минобороны РФ сообщения о дронах в Польше пока никак не прокомментировали.