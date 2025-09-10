Правительство Франсуа Байру не получило поддержки Национального собрания Франции и уходит в отставку. Как сообщает РИА Новости, теперь президенту страны Эммануэлю Макрону нужно искать нового премьер-министра, а французам — готовиться к потрясениям.

Четвертая отставка за два года

Национальное собрание выразило недоверие Байру после четырех голосований. В последнем за вотум недоверия выступили 364 депутата — поддержали премьера лишь 194 парламентария. Сам политик утверждал, что отставка правительстве не решит проблем, однако эмоциональное выступление не убедило оппозицию.

В Елисейском дворце заявили, что Макрон принял к сведению позицию парламента и объявит имя нового премьера в ближайшие дни. По данным СМИ, французский лидер не рассчитывал на благоприятный исход для Байру, из-за чего начал подбирать ему замену еще в начале августа. Однако президент снова советовался лишь с союзниками, проигнорировав мнение оппозиционных фракций.

Правительство Франции менее чем за два года сменилось уже четыре раза. Кабмин Байру сформировали в декабре 2024 года и продержался он на полгода дольше, чем кабинет Мишеля Барнье. Социальный опрос компании Elabe показал, что накануне голосования Байру поддерживали лишь 12% респондентов.

Однако, у Макрона ситуация не лучше, ведь его рейтинг пробил очередное дно — 17% доверия. За полгода французский лидер потерял 10 пунктов. Газета Figaro говорит о еще меньшем показателе — 15%.

Среди основных факторов недовольства французы указывают на финансовые проблемы. Кабинет Байру предлагал сократить дефицит бюджета до 4,6% ВВП за счет сокращение социальных программ и отмены выходных — 8 мая (День победы над нацизмом в Европе) и 20 апреля (Пасха).

Президент — часть кризиса

Макрон едва ли способен справиться с политическим кризисом, ведь он сам является его неотъемлемой частью. Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко отметил, что проблемы начались еще на первом сроке Макрона и лишь усугублялись со временем.

«Некомпетентность Макрона и его исступление по украинской повестке, затянувшее Францию в антироссийские действия, привели к такому развитию событий. За это французы расплачиваются экономикой и падением уровня жизни», — заявил политолог.

Французский сенатор Акли Меллули отмечает, что при президентстве Макрона число находящихся за чертой бедности французов выросло — с 6 до 9 млн человек. Политик считает, что президент будет делать все, чтобы остаться у власти до 2027 года. Сам Макрон также недавно заявлял, что добровольно не уйдет с поста.

Сейчас партия «Непокоренная Франция» собирается в очередной раз инициировать в Национальном собрании импичмент Макрону. Левые уже не раз пытались это сделать, но успеха не снискали. Например, в прошлом году резолюцию отклонила нижняя палата парламента — 54 ее члена выступили против, за были лишь 15.

Граждане тем временем готовятся к протестам. На 10 сентября запланированы забастовки против экономической политики властей. Инициатива исходит не сверху, а снизу — от рядовых активистов. Проведение акции поддерживают 46% населения.

По мнению политолога Оленченко, во Франции может образоваться «революционная ситуация» — когда «верхи не могут, а низы не хотят». Однако пока у бастующих французов нет сильного лидера, хотя это поправимо.

Макрон утвердил министра вооруженных сил Лекорню новым премьером Франции

Объединение против тупика

Лидер «Национального объединения» Жордан Барделла за неделю до голосования по Байру призвал членов других правых партий, не поддерживающих Макрона, объединяться. По мнению политика, Франция оказалась в «демократическом тупике», а он готов возгласить кабмин в случае поддержки большинства голосов.

«У меня есть амбиции — по крайней мере, стать премьер-министром», — говорил Барделла, подчеркивая, что намерен поддерживать направление главы парламентской фракции партии Марин Ле Пен.

Сейчас 36% французов считают, что Барделла справился бы с должностью. Согласно исследованию Odoxa-Backbone Consultin, это самый высокий показатель среди всех кандидатур. Следом идет действующий глава МВД Брюно Ретайо (33%) и министр юстиции Жеральд Дарманен (29%).

Соцопрос от компании Elabe показывает, что 39% французов хотят аполитичного премьера, не относящегося ни к одной политической партии — выходца из «гражданского общества или корпоративного мира». 10% поддерживают выдвижение правого кандидата и лишь 6% — одного из сторонников Макрона.

Выбор за президентом

Конституция позволяет Макрону использовать другой выход из кризисной ситуации — распустить парламент и назначить внеочередные выборы. Согласно рейтингу исследовательской компании Toluna-Harris Interactive, «Национальное объединение», объединившись с «Союзом правых республиканцев», может рассчитывать на 33% голосов в первом туре.

По мнению старшего научного сотрудника ИМЭМО РАН Арины Преображенской, роспуск парламента даст Барделлу возможность возглавить правительство.

«Не факт, что Макрон заинтересован в роспуске парламента: есть риск получить результат хуже, чем был. Тогда он действительно может столкнуться с тем, что не будет другого выхода, кроме как назначить премьером Барделла. Поэтому, возможно, Макрон попытается выдвинуть кого-то из центристов — скажем, министра вооруженных сил Себастьяна Лекорню. В Матиньонский дворец хотят попасть и социалисты, но при таком расколе в Национальном собрании заручиться поддержкой большинства очень сложно», — заявила эксперт.

Однако заранее говорить об электоральном успехе «Национального объединения» рано, поскольку Макрон испытывает неприязнь к партии и ее представителям. Елисейский дворец может попытаться вставлять ей палки в колосе, раскручивая пока еще свежую историю с судом над Марин Ле Пен. Недопуск правых к власти, скорее всего, будет одной из основных внутриполитически задач президента Франции в обозримом будущем.