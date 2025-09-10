На Западе раскрыли истинную цель ЕС после решения по Украине
Цель Европейского союза сорвать переговорный процесс по прекращению конфликта на Украине, сообщает Responsible Statecraft (RS).
"Истинная цель текущих планов коалиции по послевоенному размещению войск на Украине может заключаться в том, чтобы подорвать возможность успешных переговоров о прекращении войны", — поделился своей точкой зрения автор публикации.
В материале речь идет о том, что это соответствовало бы другим аспектам нынешнего европейского подхода, например, угрозе усиления ограничительных мер против Российской Федерации, но не выдвижению какого-либо реалистичного предложения об ослаблении рестрикций в качестве стимула для урегулирования вооруженного противостояния.
В Министерстве иностранных дел России заявляли, что любой сценарий размещения войск стран-членов Североатлантического альянса на Украине категорически неприемлем и грозит резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения военного контингента из стран-участниц НАТО на территории бывшей советской республики, звучащие в Великобритании и других европейских государствах, в российском внешнеполитическом ведомстве ранее назвали подстрекательством к продолжению военного конфликта.