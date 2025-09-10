Цель Европейского союза сорвать переговорный процесс по прекращению конфликта на Украине, сообщает Responsible Statecraft (RS).

© TOM SKIPP/EPA/TACC

"Истинная цель текущих планов коалиции по послевоенному размещению войск на Украине может заключаться в том, чтобы подорвать возможность успешных переговоров о прекращении войны", — поделился своей точкой зрения автор публикации.

В материале речь идет о том, что это соответствовало бы другим аспектам нынешнего европейского подхода, например, угрозе усиления ограничительных мер против Российской Федерации, но не выдвижению какого-либо реалистичного предложения об ослаблении рестрикций в качестве стимула для урегулирования вооруженного противостояния.

Орбан рассказал, с какой целью ЕС использует Украину

В Министерстве иностранных дел России заявляли, что любой сценарий размещения войск стран-членов Североатлантического альянса на Украине категорически неприемлем и грозит резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения военного контингента из стран-участниц НАТО на территории бывшей советской республики, звучащие в Великобритании и других европейских государствах, в российском внешнеполитическом ведомстве ранее назвали подстрекательством к продолжению военного конфликта.