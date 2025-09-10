Зеленский обвинил Россию в нарушении воздушного пространства Польши

Зеленский счел новым уровнем эскалации нарушения воздушного пространства Польши

Газета.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в якобы нарушении воздушного пространства Польши, назвав это новым уровнем эскалации. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его утверждению, на Польшу якобы было нацелено «не менее восьми ударных беспилотников». Это «чрезвычайно опасный прецедент для Европы», считает Зеленский. Он назвал ситуацию «очередным витком эскалации», когда объекты действовали в «воздушном пространстве НАТО».

В связи с этим Зеленский заявил, что Россия должна «ощутить последствия».

«Пауза в санкциях затянулась слишком надолго. Отсрочка введения ограничений в отношении России и ее пособников лишь усилит жестокость ударов», — написал он.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ночь на 10 сентября было нарушено воздушное пространство страны. Польские СМИ сообщали, что четыре аэропорта, в том числе в Варшаве, временно приостановили работу из-за незапланированной деятельности военных, связанной с обеспечением безопасности государства.

Кроме того, военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Позднее сообщалось, что силы ПВО сбили несколько беспилотников в своем воздушном пространстве.