Россияне рассказали о стрельбе и беспорядках в Непале

Российские туристы, оказавшиеся в Непале во время беспорядков, рассказали «Аргументам и фактам» о событиях в стране. По словам россиян, они слышали выстрелы, но для туристов угрозы нет.

Россиянка Алина Еремина заявила, что туристы оказались «заперты» в Катманду. Она находится в стране с конца августа.

«Уезжать русским туристам некуда, аэропорты закрыли. Все меняется стремительно, правительство свергли, правительственные здания и дома сожгли и разгромили», - рассказала туристка.

Еще два путешественника из России заявили, что не планируют покидать Непал, так как угрозы для иностранцев нет. Они добавили, что агрессии к туристам протестующие не проявляют.

«Покидать территорию Непала не планирую, угроз мне, моим друзьям не было. Протестующие жгут только правительственные здания. Другие постройки - магазины, отели - не поджигают. К иностранцам никакой агрессии не было, на нас им все равно», - рассказал россиянин Дмитрий.

Как минимум 19 человек погибли и сотни пострадали в Непале после того, как акции против коррупции и запрета соцсетей переросли в столкновения между протестующими и силовиками. Протесты начались после того, как непальские власти решили запретить YouTube, соцсеть X и другие платформы (всего 26).

Позже правительство объявило, что снимает запрет на социальные сети, но беспорядки продолжились. Глава МВД и премьер-министр страны подали в отставку.

В стране начались поджоги домов высокопоставленных чиновников, в том числе были атакованы дома Шера Бахадура Деубы, лидера крупнейшей партии Непальский конгресс, и президента страны Рамы Чандры Паудела. В Катманду сгорел дворец Сингха Дурбар, в котором располагался офис правительства страны.

Пресс-атташе посольства РФ в Непале Александр Ивашев сообщил, что на фоне беспорядков к дипломатам обратились около 80 россиян. Он подчеркнул, что их жизням ничего не угрожает.