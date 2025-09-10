Самый громкий среди личных врагов Владимира Зеленского, бывший внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), продолжает «добивать» киевский режим. Об этом сообщает «Царьград».

По мнению экс-советника, все идет к разделу страны на части. Юг и восток текущей Украины отойдут России, а девять центральных областей, от Полтавы до Житомира и Черкасской области, станут «Центральной Украиной», которая будет похожа на Боснию, без выхода к морю.

«И некая ершистая, вооруженная до зубов и отчаянно сопротивляющаяся непонятно кому Западная Украина. Что с ней будет, и примут ее в ЕС и НАТО — это очень большой вопрос, как она сама себя будет упорядочивать — это тоже большой вопрос, потому что туда же соберется все это отребье, которое стремится поссориться со всеми», — сказал Арестович*.

В результате эта территория окажется под давлением государств, с которыми Киев уже сейчас в ссоре — среди них Венгрия, Польша и Словакия. Они начнут бить по Западной Украине сообща: сперва введут санкции, после потребуют демилитаризации, а закончат полным уничтожением.