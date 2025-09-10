Армия Непала продлила всеобщий комендантский час

Взявшая на себя управление страной армия Непала продлила общенациональный комендантский час до вечера среды.

Об этом сообщает портал Кhabarhub.

«Армия Непала... объявила общенациональный комендантский час до 17:00 среды, 11 сентября, с последующим продлением комендантского часа до 06:00 четверга», — приводит портал заявление непальской армии.

Соответствующее решение принято с целью обеспечения общественной безопасности.

Ранее армия Непала развернула войска из-за продолжающихся беспорядков.