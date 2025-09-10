Польская полиция сообщила об обнаружении сбитого БПЛА

Польская полиция заявила об обнаружении повреждённого беспилотника в населённом пункте Чоснувка.

Об этом в соцсетях сообщила полиция Люблинского воеводства.

«В 05:40 (06:40 мск. — RT) в населённом пункте Чоснувка (Бельский уезд) полиция подтвердила обнаружение повреждённого беспилотника. Мы уведомили соответствующие органы», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее оперативное командование польской армии заявило о ликвидации нескольких беспилотных летательных аппаратов, вторгнувшихся в воздушное пространство страны.

Премьер Польши созвал экстренное заседание правительства

Власти Польши приняли решение закрыть воздушное пространство над частью республики, в том числе над Варшавой.