Туск: воздушное пространство Польши нарушили российские беспилотники

Премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети Х официально заявил, что дроны, залетевшие на территорию страны, якобы были российскими. "Воздушное пространство Польши было нарушено огромным количеством российских беспилотников", — написал премьер. Он отметил, что те дроны, которые представляли прямую угрозу территориальной безопасности Польши, были уничтожены. Туск подчеркнул, что по этому вопросу находится на связи с генсеком НАТО Марком Рютте и другими союзниками республики. Утром 10 сентября Дональд Туск созвал экстренное заседание кабмина в связи с ситуацией в воздушном пространстве Польши. Как сообщил пресс-секретарь правительства республики Адам Шлапка, премьер хочет обсудить произошедшее с министрами, отвечающими за безопасность страны. До этого Туск в соцсети Х написал, что польские военные применили оружие против объектов, нарушивших воздушное пространство Польши. Он сообщил, что были уничтожены дроны, "способные представлять угрозу", и объявил о продолжении операции по ликвидации воздушных угроз. В ночь на 10 сентября военные самолеты Польши и союзных сил подняли в воздух из-за якобы активности российских войск на Украине. Кроме того, в стране из-за "незапланированной военной активности" закрыли два аэропорта и привели в готовность системы противовоздушной обороны.