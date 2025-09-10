Россия должна работать с молодежью стран Европейского союза (ЕС) ближайшие 25 лет для улучшения отношений. С таким предложением в интервью «Ленте.ру» выступила немецкий политолог и политический мыслитель, основатель и директор Европейской лаборатории демократии Ульрике Геро.

«Это не потребует слишком больших денег. Всего лишь хороший фонд и несколько миллионов долларов действительно помогут развитию, а все остальное умные люди сделают сами», — допустила политолог.

Геро назвала способ изменить отношение европейских элит к России и указала на негативное освещение страны в западных СМИ. По ее мнению, это существенно повлияло на культурный обмен между Россией и странами ЕС после начала конфликта на Украине.

Специалист также подчеркнула недостаточную осведомленность населения Европы о России. При этом она отметила, что Россия не стремится к взаимодействию в той же мере, что и США.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал лидеров Евросоюза должны поехать в Москву ради сотрудничества с Россией по вопросам безопасности. По словам политика, представителям стран ЕС нужно сотрудничать не с США, а с Россией.