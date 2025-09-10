Пока вы спали: призыв в США прекратить существование Украины и гордость Дурова

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Во Франции ожидаются массовые акции протеста

Массовые акции протеста под лозунгом "Заблокируем всё" ожидаются в среду по всей Франции. Причиной волнений станет недовольство населения мерами жесткой экономии, предложенными правительством, пишет РИА Новости.

Отмечается, что призывы к тотальному бойкоту во Франции 10 сентября стали распространяться в соцсетях в июле, после того как премьер-министр Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Предложенные правительством меры вызвали сильное возмущение французов, в том числе в политических кругах.

Предполагается, что на пикеты выйдут работники предприятий, общественного транспорта, сектора здравоохранения, фермеры, уборщики мусора, а также студенты и ученики старшей школы. Помимо этого, также запланированы операции по "блокированию экономики". Возможными целями протестующих могут стать нефтебазы, логистические центры, университеты, аэропорты или железнодорожные сети.

В общей сложности по всей Франции пройдут более 700 различных акций, к которым присоединятся 100 тысяч человек.

В США призвали прекратить существование Украины

Украина в ее нынешнем виде должна перестать существовать, заявил полковник американской армии в отставке, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор. По его мнению, это необходимо для того, чтобы затем создать более устойчивое формирование на границе с Россией, пишет РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал Deep Dive.

“Надо найти время показать вам серию карт за последние 500 лет, чтобы вы могли понять, как в различные исторические промежутки выглядело образование, называемое Украиной. Треть или даже больше от нее никогда не было частью Украины. Вот, в чем суть. Это образование не имеет смысла, оно никогда не было таким уж значимым и должно исчезнуть в первую очередь в пользу формирования чего-то более устойчивого”, — сказал он.

Макгрегор также привел слова Бжезинского, который утверждал, что Восточная Украина населена русскоязычным населением и ее нельзя считать настоящей Украиной.

Трамп заявил, что скоро поговорит в Путиным

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что на этой или следующей неделе у него может состояться разговор с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

"Я думаю, на этой неделе или в начале следующей недели", - заявил Трамп журналистам в ответ на вопрос о том, когда у него может состояться общение с Путиным.

Дуров гордится тем, что Telegram стал инструментом протестов во Франции

Основатель социальной сети Telegram Павел Дуров заявил, что платформа стала инструментом протестов во Франции против политики президента страны Эммануэля Макрона. Об этом он сообщил в социальной сети X, пишет РИА Новости.

"Горжусь тем, что Telegram является инструментом протестов во Франции против провальной политики Макрона. После восьми лет пренебрежения люди устали от пустого пиара и позерства - и они наносят ответный удар", - написал Дуров.

Туск заявил о нарушении воздушного пространства Польши

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ночью было нарушено воздушное пространство Польши, угрозу ликвидируют. Он отметил, что получает непосредственный отчёт от оперативного командира, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию Туска в социальной сети X.

"Продолжается операция, связанная с многократным нарушением польского воздушного пространства. Против объекта войска применили вооружения. Нахожусь в постоянном контакте с президентом и министром обороны. Получил непосредственный отчёт от оперативного командира", - написал Туск.

Как пишет РИА Новости, премьер-министр Польши сообщил, что находится в постоянном контакте с генсеком НАТО Марком Рютте и уже проинформировал его о сбитых в Польше "объектах".