Без помощи со стороны Соединенных Штатов «коалиция желающих» встретится с серьезными вызовами. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн на YouTube.

«Я думаю, что "коалиция безмозглых" или "коалиция заблуждающихся" обречена без Соединенных Штатов. США, конечно, дадут им оружие, которого у нас нет. И они заплатят за это деньгами, которых у них нет», — посетовал эксперт.

Помимо этого, Макговерн подчеркнул, что в таком состоянии европейцы не смогут помочь Киеву ни деньгами, ни оружием.

В США озвучили условия Украины для прекращения огня

На днях французский президент Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран «коалиции желающих» выразили готовность отправить войска на Украину. Политик отметил, что они рассчитывают в ближайшие дни окончательно согласовать вклад США в обеспечение гарантий безопасности.

В свою очередь, ирландский журналист Чей Боуз оценил слова Макрона об украинском конфликте. Эксперт подчеркнул, что в словах Макрона о конфликте на Украине он услышал отчаяние.