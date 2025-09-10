Во Франции начнутся массовые акции протеста

Массовые акции протеста под лозунгом «Заблокируем все» начнутся в среду, 10 сентября, по всей Франции. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что забастовки вызваны волной недовольства населения мерами жесткой экономии, предложенными правительством.

Призывы начали распространяться в социальных сетях в июле, после того как премьер-министр страны Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год.

Макрон назначил нового премьер-министра Франции

Ранее сообщалось, что новым премьер-министр Франции назначен министр вооруженных сил Себастьян Лекорню. 8 сентября стало известно, что правительство премьер-министра Франсуа Байру ушло в отставку.