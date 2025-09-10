Моди оценил слова Трампа о торговых переговорах Индии и США

Индия и Соединенные Штаты — близкие друзья и естественные партнеры. Переговоры Дели и Вашингтона помогут раскрыть безграничный потенциал стран, высказал свое мнение индийский премьер-министр Нарендра Моди в соцсети X в ответ на заявление главы США Дональда Трампа.

«Наши команды работают над тем, чтобы завершить эти обсуждения как можно скорее. Я также с нетерпением жду встречи с президентом Трампом. Мы будем работать вместе, чтобы обеспечить светлое будущее для наших народов», — указал Моди.

Трамп призвал ЕС повысить пошлины для Индии и Китая

Ране Дональд Трамп в соцсетях заявил о продолжении торговых переговоров Вашингтона с Нью-Дели и отметил, что ожидает общение с Нарендрой Моди в ближайшее время.

При этом незадолго до этого глава Белого дома призвал Европейский союз (ЕС) повысить пошлины до 100 процентов для Индии и Китая. После отказа Индии снижать импорт нефти из РФ власти США резко повысили импортные пошлины на большинство товаров из этой страны.