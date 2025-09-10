Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен занимается распространением фейковой информации о похищенных детях на Украине и «российской атаке» на ее самолет. Такое мнение высказал журналист Чей Боуз в соцсети Х.

«Последняя забота фон Дер Ляйен как матери — распространение лжи о «похищенных детях» на Украине. Проснитесь. Она мошенница», — заявил он.

Припомнил Боуз главе ЕК и ситуацию, раздутую вокруг якобы атаки на ее самолет со стороны России. Журналист и это назвал выдумкой.

Европейцы захотели избавиться от фон дер Ляйен

В начале сентября в Еврокомиссии отмечали, что у борта фон дер Ляйен во время полета в Болгарию произошел некий сбой в навигационной системе. Болгарские власти якобы сообщили ей о «российском вмешательстве».

В Кремле эти доводы оперативно опровергли. А специализированный сервис для отслеживания полетов самолетов передавал информацию о том, что на борту главы ЕК вся электроника работала исправно на протяжении всего пути.

Ранее «МК» писал, что опрос показал: трое из пяти жителей Европы хотели бы отставки Урсулы фон дер Ляйен с поста председателя Еврокомиссии.