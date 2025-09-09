Президент США Дональд Трамп рассказал о том, кто принял решение об ударе по Катару. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

По словам Трампа, решение об ударе по Катару принял премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. При этом глава Белого дома подчеркнул, что он не давал никакого распоряжения о начале атаки.

«Сегодня утром администрация Трампа получила уведомление от американских военных о том, что Израиль атакует ХАМАС, который, к сожалению, находится в районе Дохи, столицы Катара. Это решение принял премьер-министр Нетаньяху, а не я. Односторонние бомбардировки Катара, суверенного государства и близкого союзника Соединенных Штатов, который прилагает огромные усилия и смело идет на риск вместе с нами ради достижения мира, не способствуют достижению целей Израиля или Америки», — заявил он.

Впрочем, Трамп подчеркнул, что уничтожение ХАМАС является «достойной целью». По его словам, США пытались сообщить жителям Катара о готовящейся атаке, но опоздали.

«Я немедленно поручил специальному посланнику Стиву Виткоффу сообщить катарцам о готовящейся атаке, что он и сделал, однако, к сожалению, слишком поздно, чтобы предотвратить ее. Я считаю Катар верным союзником и другом США и очень сожалею о месте атаки. Я хочу, чтобы ВСЕ заложники и тела погибших были освобождены, и чтобы эта война кончилась немедленно!», — добавил он.

9 сентября Израиль нанес удары по столице Катара. Как объявили сами израильские власти, целью атаки являются несколько высокопоставленных чиновников ХАМАС.