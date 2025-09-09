В Брюсселе прокомментировали удар ЦАХАЛ по Катару

Удар ВВС Израиля по офису палестинского движения ХАМАС в Дохе нарушает международное право и территориальную целостность Катара, пишет пресс-служба внешнеполитической службы Евросоюза на официальном сайте.

Во вторник, 9 сентября, 15 израильских самолетов нанесли удар по зданию, в котором находились члены политбюро ХАМАС. Точное количество погибших пока неизвестно.

«Сегодняшний авиаудар Израиля по лидерам ХАМАС в Дохе нарушает международное право и территориальную целостность Катара и грозит дальнейшей эскалацией насилия в регионе», — отметили в Брюсселе.

В пресс-службе подчеркнули, что следует избегать любой эскалации войны в Газе, так как «это не отвечает ничьим интересам».

Вместе с тем, напомнили в ведомстве, ЕС внес ХАМАС в список террористических организаций, ввел санции против лидеров движения.