В Катаре заявили о праве на ответ Израилю за удар по Дохе

Катар оставляет за собой право на ответ Израилю на его удар по Дохе. Об этом сообщил катарский премьер-министр, шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани, пишет Al Jazeera.

© Global look

В частности, он отметил, что Катар не потерпит никаких нарушений своего суверенитета. Страна примет комплексный подход для ответа на израильские удары и предотвращения будущих атак.

«Нельзя игнорировать действия, направленные на бездумное нарушение суверенитета государств, и с ними необходимо бороться всеми средствами», — объяснил Аль Тани.

По его словам, Доха уже связалась с дружественными странами и вскоре объявит о мерах в ответ на атаку Израиля.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в совместном заявлении с министром обороны Израиля Исраэлем Кацем заявил, что Тель-Авив решил нанести удары по руководству палестинского радикального движения ХАМАС в Катаре после теракта со стрельбой в Иерусалиме.

До этого стало известно, что армия обороны Израиля нанесла удар по руководству ХАМАС в Дохе. В ЦАХАЛ также заверили, что перед нанесением удара по столице Катара израильские военные приняли меры по уменьшению ущерба гражданскому населению.

В свою очередь, глава Штатов Дональд Трамп назвал удар Израиля в Катаре печальным инцидентом. В разговоре с Нетаньяху после атаки глава Белого дома заявил, что это «может стать возможностью для мира».