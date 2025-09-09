Мерц резко осудил Израиль из-за удара по Катару

Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, в ходе которого заявил, что нарушение суверенитета и территориальной целостности Катара в результате удара Израиля по высшему руководству палестинского радикального движения ХАМАС в Дохе неприемлемо. Об этом журналистам сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

Канцлер ФРГ, как отметил Корнелиус, высоко оценил посреднические усилия Катара в достижении прекращения огня в секторе Газа и освобождении заложников, удерживаемых ХАМАС.

