Трамп поговорил с Нетаньяху после ударов ЦАХАЛ по Дохе

Президент США Дональд Трамп поговорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани после израильских ударов по Дохе, рассказала на традиционном брифинге пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

ВВС Израиля во вторник, 9 сентября, нанесли удар по офису палестинского движения ХАМАС в Катаре. В общей сложности, по зданию попали 10 бомб.

Точное количество погибших пока не называется. Вместе с тем, известно, что в момент удара в офисе находились члены политбюро ХАМАС.

«Трамп поговорил с премьер-министром Нетаньяху. Президент также поговорил с эмиром и премьер-министром Катара и поблагодарил их за поддержку и дружбу с нашей страной. Он заверил их, что подобное больше не повторится на их территории», — заметила Левитт.

Ранее американский лидер предположил, что удар Израиля по столице Катара может стать возможностью для перемирия.