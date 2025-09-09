В США озвучили условия Украины для прекращения огня

Андрей Дуванов

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер озвучил условия Украины для прекращения огня. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Fox Business.

В США озвучили условия Украины для прекращения огня
© РИА Новости

По словам Уитакера, власти Украины могут согласиться на прекращение боевых действий по линии фронта, если им предоставят гарантии безопасности. К таким гарантиям относится размещение военных из Европы на территории Украины.

«Эти гарантии безопасности позволят Владимиру Зеленскому заключить сделку, если он будет уверен, что эта война <...> не возобновится», — заявил он.

При этом Уитакер добавил, что для завершения конфликта нужно продолжать оказывать давление на Россию. Кроме того, он также считает, что в мирную сделку может войти соглашение о защите русскоязычных и «русских церквей».

Ранее Сальдо заявил, что в мирном соглашении нужно признать Херсон российским.