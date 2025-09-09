В США озвучили условия Украины для прекращения огня

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер озвучил условия Украины для прекращения огня. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Fox Business.

По словам Уитакера, власти Украины могут согласиться на прекращение боевых действий по линии фронта, если им предоставят гарантии безопасности. К таким гарантиям относится размещение военных из Европы на территории Украины.

«Эти гарантии безопасности позволят Владимиру Зеленскому заключить сделку, если он будет уверен, что эта война <...> не возобновится», — заявил он.

При этом Уитакер добавил, что для завершения конфликта нужно продолжать оказывать давление на Россию. Кроме того, он также считает, что в мирную сделку может войти соглашение о защите русскоязычных и «русских церквей».

Ранее Сальдо заявил, что в мирном соглашении нужно признать Херсон российским.