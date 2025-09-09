Эрдоган прокомментировал атаку Израиля на Катар

Атака Израиля на делегацию палестинского движения ХАМАС в Катаре является нарушением международного права. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

© Zuma / ТАСС

По его мнению, произошедшее «ясно продемонстрировало, что ослепленное властью правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху стремится усугубить конфликт и нестабильность».

«Это нападение, являющееся явным нарушением международного права и суверенитета Катара, также направлено против безопасности и мира братского государства Катар. Я осуждаю это нападение», — сказал Эрдоган, добавив, что Турция «всецело поддерживает своих палестинских братьев и сестер, а также своего союзника, стратегического партнера и друга, Катар».

Он выразил уверенность, что те, кто «превратил терроризм в государственную политику, никогда не достигнут своих целей».

«Мы сохраним нашу твердую и решительную позицию перед лицом бандитизма Израиля, стремящегося ввергнуть в катастрофу весь регион вместе с собой, и будем продолжать защищать мир, международное право и свободу палестинского народа любой ценой», — заключил Эрдоган.

Ранее Израиль нанес удары по столице Катара. Их целью были несколько высокопоставленных чиновников ХАМАС.