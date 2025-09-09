Белый дом: США получили информацию об ударе Израиля по Дохе от своих военных

Администрация США получила уведомление о готовящемся израильском ударе по Дохе от американских вооруженных сил. . Об этом на регулярном брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает ТАСС.

© Газета.Ru

По словам представителя Белого дома, военные своевременно проинформировали администрацию о планируемой операции.

Официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявлял, что Катар не получал предварительного уведомления о готовящемся израильском ударе по Дохе.

9 сентября телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники сообщил, что в столице Катара произошло несколько взрывов. Причиной послужил удар ЦАХАЛ по штаб-квартире палестинского движения ХАМАС в Дохе. Как выяснили журналисты, в момент атаки в здании проходила встреча руководства движения.

В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердили, что страна инициировала и реализовала операцию против лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом напрямую Катар как место проведения операции в офисе не упомянули.