Орбан рассказал, с какой целью ЕС использует Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз (ЕС) хочет лишить страны Европы суверенитета. Об этом он написал в социальной сети X.

По словам Орбана, для этого Евросоюз пытается использовать конфликт на Украине. По мнению венгерского премьера, альянс использует конфликт в качестве предлога, чтобы связать страны Европы «финансовыми узами».

«ЕС хочет использовать конфликт на Украине как предлог, чтобы связать нас всех финансовыми узами. Мы должны смотреть дальше поля битвы, на будущее самого Союза», — заявил он.

Ранее Орбан заявил, что Евросоюз находится «в состоянии распада».