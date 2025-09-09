Иран и МАГАТЭ подписали соглашение о возобновлении сотрудничества
МАГАТЭ и Иран согласовали возобновление инспекционной деятельности в отношении ядерных объектов в исламской республике. Об этом проинформировал гендиректор агентства Рафаэль Гросси в соцсети X.
По словам самого Аббаса Аракчи, стороны подписали соглашение о возобновлении сотрудничества, приостановленного после ударов Израиля и Соединенных Штатов по Ирану.
В конце августа издание WSJ написало, что гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси находится под круглосуточной охраной элитного подразделения спецслужб Австрии Cobra из-за якобы угрозы ему со стороны Ирана.
До этого постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани отверг обвинения со стороны США в желании и планах ликвидировать Гросси.