Францию ждут масштабные акции протеста

Во Франции 10 сентября ожидаются масштабные акции протеста под лозунгом движения «Заблокируй всё». Власти готовятся к тому, что демонстранты перекроют дороги Парижа и железнодорожные вокзалы. Кроме того, как пишет Ouest-France, не исключены «акты саботажа на общественном транспорте».

«По предварительным оценкам, на улицы Франции выйдут около 100 000 участников», — пишет портал.

Начальник полиции Парижа Лоран Нуньес уже заявил, что акции протеста могут оказать «шокирующий» эффект. Министр внутренних дел Брюно Ретайо объявил о планах мобилизовать около 80 000 жандармов и полицейских, отмечает Le Monde.

Как поясняет Euronews, сотни акций движения «Заблокируем всё», которые пройдут в рамках общенациональной забастовки, будут проводиться против предложенного ушедшим в отставку премьер-министром Франсуа Байру плана жёсткой экономии, который предусматривает сокращение бюджета на €44 млрд для уменьшения дефицита.