Катар призвал СБ ООН обратить внимание на удар Израиля по Дохе

Катар обратился в Совет Безопасности ООН с призывом признать израильский удар по Дохе опасным инцидентом, требующим внимания международного сообщества. Об этом заявила специальный представитель страны в ООН Алия Аль Тани, передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнула необходимость срочного расследования атаки и привлечения к ответственности виновных. Обращение направлено в рамках усилий Катара по мобилизации международной реакции на произошедшее.

9 сентября телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники сообщил, что в столице Катара произошло несколько взрывов. Причиной послужил удар ЦАХАЛ по штаб-квартире палестинского движения ХАМАС в Дохе. Как выяснили журналисты, в момент атаки в здании проходила встреча руководства движения.

В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердили, что страна инициировала и реализовала операцию против лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом напрямую Катар как место проведения операции в офисе не упомянули.