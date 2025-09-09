Трамп прокомментировал удар Израиля по столице Катара

Президент США Дональд Трамп заявил, что удар Израиля по столице Катара может стать возможностью для перемирия. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. По ее словам, Трамп считает этот «печальный инцидент» потенциальной возможностью для установления мира в регионе.

«Президент Трамп считает, что этот печальный инцидент может стать возможностью для установления мира», — заявила она.

9 сентября Израиль нанес удары по столице Катара. Как объявили сами израильские власти, целью атаки являются несколько высокопоставленных чиновников ХАМАС