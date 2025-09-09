Трамп выразил сожаление, что удар Израиля пришелся по территории Катара

Трамп выразил сожаление, что удар Израиля пришёлся по территории Катара
Американский лидер Дональд Трамп считает Катар важным союзником США. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
«Трамп считает Катар важным союзником и другом США и глубоко сожалеет о месте нанесения этого удара», — цитирует её РИА Новости.
Также Трамп полагает, что удар Израиля по Дохе может открыть возможность для установления мира на Ближнем Востоке.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил удар Израиля по представителям палестинского движения в Дохе.