Назначен новый премьер Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил нового премьер-министра страны, им стал глава Минобороны республики Себастьян Лекорню. Об этом сообщает BFMTV.

В понедельник, 8 сентября, депутаты во Франции выразили недоверие правительству премьер-министра страны Франсуа Байру. Поводом к этому стали предложенные им меры жесткой экономии. Таким образом Байру был вынужден уйти в отставку, что стало уже третьим таким случаем за год. Кабмин последнего премьера был сформирован в конце декабря 2024 года.

«Эммануэль Макрон назначил Себастьяна Лекорню премьер-министром», — говорится в тексте.

В парламент внесли резолюцию по отстранению Макрона от власти

В Елисейском дворце отметили, что премьер назначит новое правительство только после «переговоров с партиями» Франции.

Напомним, что с мая 2022 года Лекорню занимал пост главы Минобороны республики.