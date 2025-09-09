Трамп сделал новое резкое заявление о России

Россия осознанно затягивает процесс принятия решения по военному конфликту на Украине, заявил в беседе с ведущим WABC Стивом Розенбергом президент США Дональд Трамп.

Американский лидер заметил, что каждый раз, когда он думает, что в ближайшее время будет заключена мирная сделка, российские войска сбрасывают очередную бомбу.

«Это совершенно недопустимо», — подчеркнул Трамп.

По словам американского президента, разрешение украинского конфликта казалось ему «самым простым» из всех.

Нынешняя ситуация заметно осложнилось из-за «взаимной вражды» президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского, пояснил Трамп.

Глава США подчеркнул, что по-прежнему решительно настроен добиться урегулирования противостояния между Россией и Украиной.

Напомним, что 26 марта Трамп выразил уверенность, что Москва и Киев желают завершения конфликта, но Россия «оттягивает прекращение огня».