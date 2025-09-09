Трамп прокомментировал ситуацию вокруг украинского конфликта

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в интервью радиостанции WABC, что по-прежнему планирует добиться прекращения украинского конфликта.

© Газета.Ru

«Мы его завершим», — подчеркнул Трамп.

Вечером 7 сентября американский лидер утвердительно ответил на вопрос о готовности перейти ко «второму этапу» антироссийских санкций. До этого глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет выразил уверенность, что 7-8 сентября США «будут много обсуждать» масштабы рестрикций и сроки их введения.

Президент США также заявлял, что Европа хочет урегулирования конфликта на Украине, а также подчеркнул, что он будет урегулирован, иначе цена за него окажется высокой.