Трамп призвал к жестким мерам после убийства украинки в США

Аксинья Кравченко

Президент США Дональд Трамп потребовал ужесточить меры в борьбе с преступностью после убийства беженки из Украины Ирины Заруцкой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети американского лидера.

Трамп отметил, что преступник, который совершил убийство, до этого уже 14 раз подвергался арестам. Он назвал его «обезумевшим монстром».

«Мы не можем позволить порочному преступному элементу — жестоким рецидивистам — продолжать сеять разрушения и смерть по всей нашей стране. Мы должны отвечать силой и мощью», — сказал Трамп.

По его мнению, власти США «должны быть такими же безжалостными», как и подобные убийце Заруцкой.

Напомним, что в конце августа 34-летний бездомный афроамериканец Декарлос Браун напал на гражданку Украины прямо в вагоне метро. Он сидел позади Заруцкой и нанес ей несколько ударов ножом в область шеи. Спасти ее не удалось.