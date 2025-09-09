В парламент внесли резолюцию по отстранению Макрона от власти

Ультралевая партия «Непокоренная Франция» (фр. La France insoumise, LFI) внесла в парламент проект резолюции по отстранению от власти президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом пишет Le Figaro.

Текст подписали 86 депутатов, большинство из которых представляют LFI. Представители других партий пока не сделали заявлений о том, готовы ли они присоединиться к этой инициативе.

Председатель фракции LFI в Национальном собрании Матильда Пано отметила, что правительство Франсуа Байру уходит в отставку на фоне вотума недоверия кабмину со стороны парламента.

«Эммануэль Макрон должен последовать за ним, потому что на президенте лежит ответственность за нестабильность в стране», — заметила Пано.

Во Франции сделали тревожный прогноз о Макроне

Журналисты пояснили, что в соответствии с 68-й статьей Конституции, парламент имеет право отстранить от власти президента, если тот не выполняет свои ключевые обязанности.