Трамп назвал главную сложность в решении конфликта на Украине

Решение конфликта на Украине казалось «самым простым» для США, однако ситуация стала сложной «из-за взаимной вражды» на уровне глав государств – президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«Ситуация сложна, поскольку между ним и Владимиром Зеленским много ненависти», — считает Трамп.

8 сентября Трамп заявил, что он и его супруга Мелания поддерживают хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным, но разочарованы тем, что конфликт на Украине до сих пор не завершен.

Трамп добавил, что в данный момент проходят «интересные переговоры», в которых участвуют европейские лидеры.

18 августа в Белом доме прошла встреча американского лидера Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и европейских политиков. В Вашингтон прибыли канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и лидер Финляндии Александр Стубб.