Мировые СМИ отреагировали на атаку Израиля по Катару

9 сентября армия Израиля нанесла удар по столице Катара. Мы собрали реакцию мировых СМИ на это событие.

© Соцсети

Информационное агентство Reuters сообщило, что целью Израиля являются высокопоставленные чиновники движения ХАМАС — при этом несколько из них смогли пережить нападение. Как отмечает издание, израильская атака скорее всего помешает попыткам установить в регионе прекращение огня.

«Нападение, скорее всего, нанесет серьезный, если не смертельный, удар по усилиям по достижению прекращения огня, особенно с учетом того, что переговоры проходили в арабском государстве Персидского залива Катаре», — сообщает издание.

The Guardian сообщает, что атака последовала за словами президента США Дональда Трампа о том, что ХАМАС «получил последнее предупреждение».

«Пытаясь дистанцироваться от заявления о том, что Израиль запросил зеленый свет у Вашингтона, премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что ответственность за нападение несет исключительно Израиль. Учитывая, что Катар считается важным союзником США и на его территории расположена крупная авиабаза Аль-Удейд, используемая ВВС США, администрация Нетаньяху заявила: “Сегодняшняя операция против главарей террористической группировки ХАМАС была полностью независимой израильской операцией. Израиль её инициировал, Израиль её провёл, и Израиль несет полную ответственность”», — сообщает издание.

Израильский «Телеканал 12» отмечает, что в момент атаки на Доху, над катарской столицей кружили разведывательные БПЛА из США и Великобритании.

«Цель атаки была особенно сложной: место сбора представителей ХАМАС находилось не на стерильной территории, а в известном жилом районе Катара, и любая ошибка могла привести к серьезному “экологическому ущербу”», — сообщает издание.

В свою очередь, Associated Press назвало будущее переговоров о прекращении огня в регионе «еще более неопределенным», поскольку сегодняшняя атака может стать серьезной эскалации конфликта. Кроме того, действия Израиля, как указывает издание, могут нанести вред заложникам, оставшимся в распоряжении ХАМАС.

«Основная группа, представляющая семьи заложников, выразила “глубокую обеспокоенность и большой страх” после удара. “Перспектива их возвращения сейчас более неопределенна, чем когда-либо, но одно совершенно ясно — их время истекает”», — передает издание слова из форума семей заложников.

В статье Financial Times указывается, что атака станет значительным обострением конфликта, поскольку это первый удар Израиля по бойцам ХАМАС на территории государства-посредника. При этом, действия израильской армии все же смогут подорвать роль Катара как посредника в переговорах о прекращении огня и освобождении заложников.

«Израиль начал атаку на объекты ХАМАС в Катаре, резко обострив войну против палестинской боевой группировки, впервые нанеся удар по ее политическому руководству в этом государстве Персидского залива», — пишет источник.

Телеканал CNBC уточняет, что администрация Трампа была уведомлена Израилем непосредственно перед атакой.

«Как сообщил CNBC представитель Белого дома, администрация Трампа была уведомлена Израилем непосредственно перед атакой. <...> Посольство США в Дохе в ответ на сообщения о забастовке издало распоряжение о закрытии своих объектов, однако позднее во вторник сняло все ограничения», — говорится в статье.

Эту информацию подтвердило издание Politico, ссылаясь на сообщение израильского чиновника.