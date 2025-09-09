Вице-президент США Джей Ди Вэнс после публикаций о связях президента Дональда Трампа с уличенным в растлении несовершеннолетних Джеффри Эпштейном обвинил представителей Демократической партии в попытках организовать новую кампанию по дискредитации наподобие якобы имевшего место вмешательства РФ в американские президентские выборы 2016 года (Russiagate).

"Демократам плевать на Эпштейна. Им даже плевать на его жертв. Именно поэтому они годами молчали. Единственное, что их интересует, - это состряпать очередной фейковый скандал наподобие Russiagate, чтобы очернить президента Трампа. Никто не поведется на эту чушь", - написал Вэнс в X.

Ранее конгрессмены-демократы опубликовали послание с рисунком, которое якобы было подписано Трампом более 20 лет назад и было адресовано Эпштейну. Об этом письме с наброском обнаженной женщины впервые сообщила газета The Wall Street Journal в июле. Президент США неоднократно подчеркивал, что не имеет отношения к посланию, в том же месяце он предъявил иск о клевете газете и ее владельцу Руперту Мердоку. Члены Палаты представителей Конгресса от Демократической партии 9 сентября опубликовали старую фотографию, на которой финансист держит банковский чек, на котором якобы указано имя Трампа.

Дело Эпштейна

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.

В 2016 году американские спецслужбы обвинили Россию в попытках вмешательства в президентские выборы США, утверждая, что Москва поддерживала Трампа. В СМИ появилось "досье Стила" с неподтвержденными обвинениями в сговоре Трампа с РФ. Согласно отчету директора Национальной разведки США Тулси Габбард, опубликованному 18 июля 2025 года, американские спецслужбы до выборов считали, что Россия не имеет ни намерений, ни возможностей повлиять на исход голосования. После победы Трампа в ноябре 2016 года администрация президента Барака Обамы (демократ), по словам Габбард, дала указание подготовить новый доклад, противоречащий прежним оценкам. Ключевой вывод о невмешательстве России был изъят и засекречен.

Расследование предполагаемого вмешательства вел спецпрокурор Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США опубликовал его доклад, в котором не было доказательств сговора Трампа с Россией. Трамп и Москва неоднократно отвергали обвинения в неправомерных контактах или попытках повлиять на выборы.