Протестующие раздели до трусов министра финансов и прогнали по реке в шлеме
Министра финансов раздели до трусов протестующие в Непале, надели на голову шлем и прогнали чиновника по реке. Кадры опубликовал телеграм-канал SHOT.
Издание пишет, что министра Прасада Пауделя сначала отправили в нокдаун, когда он пытался сбежать от разъяренной толпы. Затем митингующие раздели чиновника до нижнего белья и тащили по дороге какое-то время.
Паудель пытался спастись от разгневанных соотечественников, прыгнув в реку, однако толпа не оставила его в покое и там.
Ранее сообщалось, что зумеры-революционеры уже успели напасть на экс-премьера страны Шера Бахадура Деуба и его супругу — главу МИД страны. Женщина скончалась.
Что известно о протестах в Непале
Ранее сообщалось, что офис президента Непала Рама Паудела не подтвердил, что тот подал в отставку.