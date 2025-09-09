Министра финансов раздели до трусов протестующие в Непале, надели на голову шлем и прогнали чиновника по реке. Кадры опубликовал телеграм-канал SHOT.

Издание пишет, что министра Прасада Пауделя сначала отправили в нокдаун, когда он пытался сбежать от разъяренной толпы. Затем митингующие раздели чиновника до нижнего белья и тащили по дороге какое-то время.

Паудель пытался спастись от разгневанных соотечественников, прыгнув в реку, однако толпа не оставила его в покое и там.

Ранее сообщалось, что зумеры-революционеры уже успели напасть на экс-премьера страны Шера Бахадура Деуба и его супругу — главу МИД страны. Женщина скончалась.

Что известно о протестах в Непале

Ранее сообщалось, что офис президента Непала Рама Паудела не подтвердил, что тот подал в отставку.