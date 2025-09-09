Раскрыта роль США в ударе Израиля по Катару

США дали зеленый свет Израилю на осуществление атаки по руководству радикального палестинского движения ХАМАС, находящегося в Катаре. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на источники.

«Официальные лица США знали об атаке на руководство ХАМАС в Дохе, и дали зеленый свет на проведение соответствующей операции», — сообщили изданию неназванные израильские чиновники.

Однако телеканал Al Jazeera со ссылкой на американских военных на Ближнем Востоке сообщает, что они «не знали об операции» против ХАМАС и что их уведомили о ней «только после нанесения ударов». При этом они не смогли ответить на вопрос о том, был ли заранее проинформирован Белый дом о планах Израиля.

Ранее офис премьер-министра Биньямина Нетаняьху заявил, что Израиль инициировал и самостоятельно провел операцию против руководства ХАМАС.