Генсек ООН Гутерриш отреагировал на израильские удары по Катару

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил удары Израиля по столице Катара. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время разговора с журналистами Гуттериш заявил, что израильская атака является нарушением суверенитета и территориальной целостности Катара.

«Я осуждаю это вопиющее нарушение суверенитета и территориальной целостности Катара», — заявил он.

Ранее Израиль нанес удары по столице Катара. Как объявили сами израильские власти, целью атаки являются несколько высокопоставленных чиновников ХАМАС.