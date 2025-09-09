Генсек ООН Гутерриш отреагировал на израильские удары по Катару
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил удары Израиля по столице Катара. Об этом сообщает РИА Новости.
Во время разговора с журналистами Гуттериш заявил, что израильская атака является нарушением суверенитета и территориальной целостности Катара.
«Я осуждаю это вопиющее нарушение суверенитета и территориальной целостности Катара», — заявил он.
Ранее Израиль нанес удары по столице Катара. Как объявили сами израильские власти, целью атаки являются несколько высокопоставленных чиновников ХАМАС.