Эксперт объяснила протесты молодежи в Непале

Доцент и научный сотрудник Школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ольга Харина в разговоре с Рамблером рассказала о комплексных причинах беспорядков в Непале, а также оценила риски усиления протестов в этой стране.

Беспорядки в Непале начались после того, как власти страны 4 сентября заблокировали на ее территории более 20 популярных социальных сетей. Тогда тысячи людей вышли на улицы Катманду. 9 сентября правительство Непала распорядилось возобновить работу соцсетей, но протесты продолжились. В ходе беспорядков участники антиправительственных акций, помимо прочего, напали на резиденцию бывшего премьер-министра страны Джаны Натха Кханала.

К протестам в Непале привел комплекс давно сложившихся противоречий между властью и населением, отметила эксперт.

Помимо ограничения работы социальных сетей, на начало протестов повлиял ряд других факторов. Так, молодежь Непала, которая хотела бы себя реализовать, в тех же соцсетях долгое время выражала свое скептическое отношение к правительству. Говорилось о растущем уровне безработицы и невозможности устроиться на работу, о возросшем уровне коррупции в стране, а также о продвижении властью «своих людей», не имеющих должной компетенции, и так далее. То есть во взаимодействии властей Непала с молодежью были определенные трудности, и сейчас некоторые эксперты даже называют происходящее в стране «Революцией поколения Z». То есть молодежь в принципе накопила в себе обиды на правительство Непала, а введение ограничений на работу соцсетей стало катализатором протестов. Ольга Харина Доцент и научный сотрудник Школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ

Владельцы заблокированных в Непале соцсетей и мессенджеров не воспользовались предоставленной им возможностью для легализации в стране, а непальские власти не предоставили гражданам альтернативных площадок, отметила Харина.

«Понятно, что современная молодежь просто не может существовать без социальных сетей. Так что все закончилось тем, чем закончилось - протестами», - сказала она.

Власти Непала в настоящее время отмечают, что протестные акции не обошлись без вмешательства извне, рассказала доцент.

«Западные компании действительно могли подтолкнуть непальскую молодежь к подобным акция. Это один из факторов протестов. Некоторые компании, чья деятельность в Непале была запрещена, недвусмысленно поддерживали подобные настроения, говоря о свободе слова, о необходимости бороться за свои права любой ценой. А так как молодые люди еще не зрелы, так как у многих из них нет сформировавшегося мнения, они слушали все то, что диктовалось извне, в том числе со стороны Запада. Мы уже знаем исторические примеры, связанные с вмешательством Запада, тут можно вспомнить разные революции. И, полагаю, здесь подобное вмешательство тоже могло иметь место в виде «мягкой силы», в виде определенных нарративов», - отметила Харина.

Вместе с тем эксперт ответила на вопрос о рисках разрастания протестов в Непале.

«Несмотря на то, что правительство Непала уже сняло запрет на соцсети, беспорядки продолжаются, количество жертв растет. То есть остановить запущенный ранее моховик, остановить разъяренную толпу будет сложно. Протестующие уже почувствовали свою силу, они не стесняются даже сжигать правительственные резиденции. При этом сейчас непальские политики «дают задний ход» - отменяют запреты, массово подают в отставку, и это говорит о том, что правительство не продумало свои действия. Это, в свою очередь, свидетельствует о слабости этого правительства. Если бы оно стояло на своем, то ничего из того, что мы видим сегодня, не случилось бы. Но здесь также нужно отметить, что в настоящее время у протестов в Непале нет лидера, нет какой-то силы или партии, которая повела бы повела протесты за собой и, к примеру, призывала к свержению действующей власти. Возможно, в дальнейшем подобные коалиции образуются спонтанно, но сейчас говорить об этом рано. Все-таки хочется надеяться, что протесты остановятся. Однако ситуация в Непале накаляется, и если правительство не возьмет себя в руки, то это может спровоцировать серьезный внутриполитический кризис», - заключила она.

Ранее протестующие в Непале подожгли здание парламента страны в столице Катманду.