Постпред США при НАТО заявил о готовности Киева к заморозке линии фронта

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Украина готова пойти на прекращение боевых действий с Россией по текущей линии фронта в обмен на гарантии безопасности.

Об этом он сообщил во вторник, 9 сентября, в интервью телеканалу Fox News.

— Они готовы заморозить линию фронта, если получат гарантии безопасности, — сказал он.

Уитакер считает, что для остановки конфликта Киеву нужна система гарантий с европейскими военными в роли инструкторов или миротворцев.

Украинский президент Владимир Зеленский 4 сентября заявил, что появление армий стран Европы на территории республики «неизбежно» в рамках гарантий безопасности. В тот же день глава Франции Эмманюэль Макрон объявил, что 26 стран — участниц «коалиции желающих» выразили готовность участвовать в отправке войск на Украину.

Политолог Андрей Кортунов заявил, что развертывание европейских войск на Украине невозможно без поддержки США. Позиция президента Америки Дональда Трампа по этому вопросу остается неясной — он допускает какую-то помощь, но ее форму и масштаб пока не уточнил.