Главе дипломатической службы Евросоюза (ЕС) Кае Каллас пришлось выступать в почти пустом зале Европейского парламента — она рассказала о тратах объединения на финансовую помощь Украине.

Дипломат заявила, что в октябре Европа намерена выполнить свое обещание по поставке Киеву вух миллионов артиллерийских снарядов.

— Сейчас они (страны-члены ЕС — прим. «ВМ») также обеспечили 80 процентов боеприпасов от нашей цели в два миллиона боеприпасов. К октябрю мы намерены обеспечить 100 процентов, — подчеркнула Каллас.

По словам главы дипслужбы ЕС, объединение продолжает отправлять украинским войскам боеприпасы, чтобы они могли «защитить себя и свое гражданское население», передает сайт Европарламента.

9 мая 2024 года украинская фракция пропрезидентской партии «Слуга народа» в городском совете Киева отказалась голосовать за присвоение звания «Почетный гражданин Киева» бывшему главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному. В результате 12 парламентариев заявили, что «не будут участвовать в этом», сделали демарш и вышли из зала.