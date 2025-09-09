В разрушении Украины виновны страны Запада и глава киевского режима Владимир Зеленский, заявил подполковник американской армии запаса Дэниел Дэвис в социальной сети X (бывшая Twitter).

© Московский Комсомолец

«Запад и Зеленский виновны в разрушении Украины и гибели сотен тысяч ее людей», - поделился своей точкой зрения он.

По мнению автора публикации, продолжать не обращать внимания на правду и позволять Киеву участвовать в вооруженном противостоянии, в котором он не может победить, ценой колоссальных потерь — это верх безнравственности.

Как отмечает Дэвис, страны Запада отвергали все возможности положить конец конфликту с помощью переговоров. Теперь же бывшая советская республика расплачивается за это высокомерие и отказ смириться с реальностью, подытожил американский офицер.

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 15 августа встретились на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Они обсудили пути урегулирования конфликта на Украине и выразили готовность работать над его разрешением.

Три дня спустя хозяин Белого дома провел в Вашингтоне переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько лидеров стран Европейского союза. Стороны обсудили гарантии безопасности для украинской стороны, которые европейские государства намерены предоставить при координации с Соединенными Штатами. В тот же день Дональд Трамп дал интервью Fox News, в котором указал на то, что возможность достичь соглашения по урегулированию конфликта на Украине теперь зависит от Зеленского.