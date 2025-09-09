Во время похорон из гроба неожиданно раздался кашель

В Индии мужчина подал признаки жизни во время собственных похорон и был экстренно госпитализирован. Об этом сообщает NDTV.

© Global look

Отмечается, что за несколько дней до произошедшего мужчина получил серьезные травмы в результате несчастного случая и был помещен в частную клинику. Через время врачи сообщили родственникам, что его невозможно спасти и семья приступила к организации похорон. Однако во время процессии мужчина очнулся и начал двигаться.

«Когда мы готовились проводить похоронный обряд, он вдруг начал двигаться и закашлял. Мы сразу отвезли его в районную больницу. Сейчас он подключен к ИВЛ, его состояние серьезное, но стабильное», — рассказал один из родственников мужчины.

По данным NDTV, администрация больницы опровергла слова членов семьи о кончине пациента, заявив, что они, вероятно, неверно поняли объяснения медиков относительно его состояния.