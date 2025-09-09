Катар отреагировал на удар Израиля по руководству ХАМАС
Катар осуждает атаку Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Дохе, целью которой были руководители палестинского радикального движения ХАМАС.
Об этом заявил официальный представитель МИД страны Маджид бен Мухаммед аль-Ансари в соцсети X.
«Катар решительно осуждает трусливую израильскую атаку, направленную против жилых домов, в которых проживали несколько членов Политического бюро ХАМАС в столице Катара, Дохе. Это преступное нападение представляет собой вопиющее нарушение всех международных законов и норм и создает серьезную угрозу безопасности и неприкосновенности подданных и жителей Катара», — написал он.
Представитель дипведомства отметил, что Катар не намерен терпеть столь безответственное поведение Израиля и его действия, подрывающие безопасность в регионе и суверенитет эмирата. По его словам, расследование удара уже началось и ведется на самом высоком уровне.
Ранее в ЦАХАЛ сообщили об ударе по высшему руководству ХАМАС в Дохе.