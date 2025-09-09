«Кошелек» Зеленского вернулся на Украину на фоне расследования о коррупции

Основатель продюсерской компании «Квартал 95» Тимур Миндич, которого называют «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского, вернулся в страну после длительного пребывания за рубежом на фоне продолжающегося расследования о коррупции.

Об этом рассказал в социальных сетях депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Тимур Миндич вернулся в Украину из "командировки" в Европе», — говорится в публикации.

6 сентября Служба безопасности Украины (СБУ) предположительно задержала по подозрению в госизмене депутата Верховной Рады Федора Христенко. Считается, что нардеп был одним из ключевых свидетелей по делу о прослушке в квартире Тимура Миндича, в ходе которой антикоррупционными органами был собран компромат против окружения Зеленского.

Ранее на Украине рассказали о подготовке украинскими властями контрудара по антикоррупционным органам. Как предполагают в украинской прессе, офис Зеленского намерен с помощью СБУ возбудить дела о государственной измене против ключевых сотрудников НАБУ и САП с последующей сменой их руководства. Утверждается, что показания Христенко станут ключевым элементом обвинений.