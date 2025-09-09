В организации беспорядков в Непале могут быть замешаны сторонники восстановления монархии, но гарантии на то, что они сыграют важную роль в будущем политическом раскладе нет. Об этом РИА Новости рассказал исполнительный редактор газеты «Артхик Абхиян» Притхви Шрестха.

По его мнению, в протестах могут быть замешаны политические силы, которые в прошлом потерпели поражение, в том числе монархисты, заинтересованные в падении нынешнего правительства.

«Они, безусловно, заинтересованы в восстановлении монархии, но нет гарантии, что они будут играть какую-либо роль в будущем политическом раскладе. На первый план сейчас выходят молодые лидеры, такие как Бален Шах, который уже заявил, что будет вести переговоры с военными после роспуска действующего парламента», — добавил Шрестха.

Что известно о протестах в Непале

Он отметил, что на данный момент ситуация остается крайне непредсказуемой.