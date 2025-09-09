Пока вы не уснули: откуда запускают БПЛА на Сочи, скандал с известным военкором

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Стало известно, откуда ВСУ запускают беспилотники на Сочи

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что беспилотники на Сочи могут запускать с Черного моря или контролируемых противником территорий. Об этом сообщает aif.ru.

Напомним, что в ночь на 9 сентября украинские войска попытались атаковать гражданские объекты в Адлерском районе. Обломки беспилотника попали в автомобиль, за рулем которого находился мужчина — он погиб.

Премьер Франции ушел в отставку

Премьер Франции Франсуа Байру ушел в отставку. Об этом сообщает канал France 24.

«Премьер-министр Франции Байру уходит в отставку», — говорится в сообщении.

Жена бывшего премьер-министра Непала сгорела заживо в запертом протестующими доме

Во вторник стало известно о смерти супруги экс-премьера Непала, сообщает издание Khabarhub.

По предварительной информации, во время протеста люди заперли женщину внутри дома, после чего здание подожгли. Супруга экс-премьера скончалась в результате ожогов.

Задержанного в Шереметьево блогера внесли в список террористов

Росфинмониторинг внес блогера Никиту Ефремова в список террористов и экстремистов. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

«Ефремов Никита Владимирович, 12.12.1999 года рождения, г. Москва», — значится в перечне.

Арестович* высмеял версию об ударе ракетой «Искандер» по зданию кабмина Украины

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович*(внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) усомнился, что по зданию кабмина в Киеве был нанесен удар ракетой «Искандер», о чем заявляли власти и посол ЕС на территории республики.

«При всем уважении к зданию кабмина, которое строили в конце 30-х, и метровым стенам, «Искандер», даже не разорвавшийся, развалил бы побольше», — заявил Арестович.

Известного военкора заподозрили в отмывании денег под прикрытием помощи СВО

Военблогер и сборщик гуманитарной помощи Роман Алехин оказался замешан в схеме отмывания денег и спекуляции на поставках медикаментов для солдат спецоперации.

В Сети появилась видеозапись, на которой он объясняет, как планирует перераспределять крупные суммы через благотворительный фонд.

В РПЦ объяснили призыв священника обложить россиян десятиной

Церковные пожертвования в России носят исключительно добровольный характер, а новозаветная Церковь никогда не устанавливала требований по их размеру. Об этом заявил зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношению Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, чьи слова приводит РИА Новости.

Так он отреагировал на слова протоиерея Сергея Кульпинова, который призвал обложить россиян десятиной.

Европейцы захотели избавиться от фон дер Ляйен

Большинство жителей стран Европейского союза захотели, чтобы действующая глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен ушла в отставку. Об этом сообщает издание Le Grand Continent со ссылкой на данные социологической компании Cluster17.

Согласно результатам исследования, за отставку чиновницы выступили 60 процентов респондентов.

Названы причины ослабления рубля

Профессор Высшей школы экономики Евгений Коган прокомментировал ускорившееся на этой неделе ослабление российской нацвалюты. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он перечислил причины такой динамики рубля, упомянув в их числе «оживление импорта».

Также экономист обратил внимание на влияние геополитического фактора, указав, что многие рассчитывали на более быстрое урегулирование украинского конфликта.

Туск: Польша полностью закрывает границу с Белоруссией

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о полном закрытии границы страны с Белоруссией 11 сентября.

Основанием для закрытия границы, как утверждает Туск, является проведение белорусско-российских учений.

